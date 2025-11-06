ua en ru
Apple додала в iOS 26 налаштування, яке вирішує давню проблему з AirPods

Четвер 06 листопада 2025 16:55
UA EN RU
Apple додала в iOS 26 налаштування, яке вирішує давню проблему з AirPods Нове налаштування AirPods в iOS 26 може вирішити поширену проблему з Bluetooth (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

В операційній системі iOS 26 з'явилася функція, яка може сподобатися багатьом власникам AirPods і бездротових навушників. Тепер можна відключити автоматичне перемикання звуку iPhone на інші Bluetooth-пристрої - наприклад, на колонки або аудіосистему автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що змінилося

Йдеться про нове налаштування "Зберігати звук у навушниках" (Keep Audio with Headphones), яке дасть змогу користувачеві самому контролювати, куди виводиться звук.

Раніше нерідко виникала ситуація, коли звук раптово "переїжджав" з AirPods на іншу колонку або автомобільну систему, навіть без дій з боку власника. У результаті музика або подкаст несподівано відтворювалися через гучні динаміки, що ставало незручністю - особливо в поїздках.

З виходом iOS 26 з'явилася можливість це відключити. Налаштування за замовчуванням вимкнене, тому ввімкнути його потрібно вручну.

Як це зробити:

  • Відкрийте додаток Налаштування
  • Перейдіть у розділ Основні
  • Виберіть AirPlay і Handoff (AirPlay і безперервність)
  • Активуйте пункт "Зберігати звук у навушниках".

Apple додала в iOS 26 налаштування, яке вирішує давню проблему з AirPodsОпція "Зберігати звук у навушниках" (фото: 9to5Mac)

Що каже Apple

В описі Apple йдеться про те, що в разі ввімкнення цієї опції звук залишатиметься в AirPods або інших бездротових навушниках, навіть якщо до iPhone підключаються нові пристрої - наприклад, колонки або мультимедійна система автомобіля.

Функція особливо актуальна в ситуаціях, коли автоматичне перемикання небажане - наприклад, під час входу в машину, у громадському місці або вдома, де є інші Bluetooth-колонки.

Експерти припускають, що Apple додала цю можливість на тлі розширення функцій автопідключення CarPlay. Тепер користувачі можуть гнучкіше керувати тим, як iPhone взаємодіє із зовнішніми пристроями.

Раніше ми розповідали, чому Apple затягує з випуском AirPods Max 2 і коли компанія планує оновити преміальну лінійку навушників.

Також повідомлялося, що конкурент AirPods представив модель із рекордною автономністю, яка здатна працювати значно довше звичайних навушників.

Крім того, ми писали, що Apple розробляє навушники з "очима".

