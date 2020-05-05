В АПЛ могут сократить время матчей после возобновления сезона

После возобновления сезона матчи английской Премьер-лиги (АПЛ) могут проходить с укороченным хронометражем. О рассмотрении такого сценария рассказал глава Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Гордон Тэйлор, сообщает BBC Sport.

Каждый тайм может длиться меньше 45 минут. Также были выдвинуты предложения об увеличении количества замен и проведении поединков на нейтральных полях

Премьер-лига готовится к потенциальному возобновлению 8 июня на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, футболисты клубов АПЛ слишком раннего возобновления сезона. Они считают, что даже при пустых трибунах риск заразиться коронавирусной инфекцией слишком велик.

Розыгрыш чемпионата страны был приостановлен 13 марта. Большинство клубов согласились доиграть сезон.

На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Лидирующему в турнирной таблице "Ливерпулю" достаточно добыть две победы, чтобы стать чемпионом Англии впервые с 1990 года.

Отметим, следующий сезон чемпионата Англии может пройти без зрителей.