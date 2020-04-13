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Матчи чемпионата Англии могут доиграть на нейтральной арене

Новости » Спорт     13.04.2020 - 10:05
Матчи чемпионата Англии могут доиграть на нейтральной арене
Фото: стадион "Уэмбли" (thefa.com)

Поединки точно пройдут без зрителей

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложила использовать стадион "Уэмбли" и национальный футбольный центр "Сент Джордж Парк" в качестве нейтральных мест для завершения сезона чемпионата Англии. Об этом пишет The Times.

По информации источника, "Уэмбли" может принимать несколько матчей в день, чтобы как можно скорее завершить чемпионат и свести к минимуму переезды между местами проведения встреч для игроков, официальных лиц и средств массовой информации.

На территории "Сент Джордж Парк" находится гостиница с 228 номерами и 13 полей, пять из которых освещены. Это может позволить использовать его в качестве тренировочного центра в условиях карантина.

Также отмечается, что болельщики, вероятно, не будут допущены на трибуны.

Английская премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление соревнований зависит от дальнейшей ситуации с распространением вирусной инфекции. Командам осталось сыграть 9 туров.

Лидирующему "Ливерпулю" достаточно добыть две победы, чтобы стать чемпионом Англии впервые с 1990 года.

Напомним, в АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона.

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