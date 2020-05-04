Следующий сезон чемпионата Англии может пройти без зрителей

Фото: клубы АПЛ готовятся играть без болельщиков (premierleague.com)

Именно к такому варианту развития событий готовятся клубы

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) готовятся к возможности сыграть весь следующий сезон при пустых трибунах. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, на данный момент клубы обсуждают предложения о завершении этого сезона без зрителей или на нейтральных полях, но также рассматривают возможность провести весь сезон-2020/21 без болельщиков.

Клубы ожидают, что футбол вернется в свое привычное состояние, когда появится вакцина против коронавируса. Большинство экспертов считают, что она не станет доступной ранее середины следующего года.

Напомним, футболисты клубов АПЛ слишком раннего возобновления сезона. Они считают, что даже при пустых трибунах риск заразиться коронавирусом слишком велик.

Из-за пандемии розыгрыш чемпионата страны был приостановлен 13 марта. Большинство клубов согласились доиграть сезон.

На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Лидирующему в турнирной таблице "Ливерпулю" достаточно добыть две победы, чтобы стать чемпионом Англии впервые с 1990 года.