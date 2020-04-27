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В чемпионате Англии разрешат делать по пять замен при доигровке сезона

Новости » Спорт     27.04.2020 - 10:44
В чемпионате Англии разрешат делать по пять замен при доигровке сезона
Фото: АПЛ разрешит командам делать по пять замен (premierleague.com)

Это позволит снизить нагрузку на игроков

Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) может разрешить футбольным клубам делать по пять замен за матч после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет британская газета The Sun.

По информации издания, это связано с опасением некоторых команд, что из-за продолжительного простоя и напряженного графика футболисты будут более подвержены травмам.

Речь идет не о возможности выпускать пять новых игроков в течение матча, а о пяти заменах в целом с учетом обратных. За встречу команда не сможет задействовать больше 14 футболистов, как и прежде.

Уточняется, что это временная мера, предложенная Международной федерацией футбола (ФИФА).

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок.

Напомним, что руководители клубов чемпионата Англии призывают завершить сезон до 30 июня для того, чтобы избежать проблем с контрактами футболистов, соглашения которых истекают летом этого года.

Ранее сообщалось, что команды по-прежнему намерены доиграть оставшиеся встречи первенства. При этом ряд клубов продолжают настаивать на необходимости досрочного завершения сезона-2019/20.

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