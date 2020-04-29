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Футболисты АПЛ опасаются слишком раннего возобновления сезона

Новости » Спорт     29.04.2020 - 11:29
Футболисты АПЛ опасаются слишком раннего возобновления сезона
Фото: игроки АПЛ боятся слишком раннего возобновления сезона (premierleague.com)

Риск заражения коронавирусом все еще остается достаточно большим

Футболисты клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) опасаются того, что сезон будет возобновлен раньше, чем это станет безопасно. Об этом пишет The Telegraph.

Они считают, что даже при пустых трибунах риск заразиться коронавирусом слишком велик.

Отмечается, что клубы и руководство лиги недовольны тем, что власти Великобритании пытаются как можно скорее возобновить сезон. По их мнению, правительство таким образом пытается отвести от себя критику и поднять дух населения.

В данный момент министры ведут переговоры с лигой о скорейшем возобновлении сезона, однако у Премьер-лиги и клубов есть сомнения в отношении логистики и безопасности проведения игр.

Напомним, представители клубов АПЛ 1 мая встретятся в рамках видеоконференции, чтобы обсудить планы возобновления чемпионата. Сезон может стартовать уже 8 июня.

Уточняется, что матчи будут проходить без болельщиков на стадионах, а сами футболисты и персонал пройдут обязательное тестирование на коронавирус.

Розыгрыш чемпионата страны был приостановлен 13 марта из-за пандемии. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Лидирующему в турнирной таблице "Ливерпулю" достаточно добыть две победы, чтобы стать чемпионом Англии впервые с 1990 года.

Одна из ведущих футбольных лиг Европы не будет возобновлять сезон УЕФА установил крайнюю дату для восстановления чемпионатов
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