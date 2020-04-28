Клубы АПЛ обсудят сроки возобновления сезона

Фото: АПЛ близка к возобновлению (premierleague.com)

Возвращение чемпионата намечено на 8 июня

Представители клубов английской Премьер-лиги 1 мая встретятся в рамках видеоконференции, чтобы обсудить планы возобновления сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Goal.

Сезон может возобновиться уже 8 июня, а завершиться в конце июля. Предложенный график означает, что клубы должны вернуться к полноценным тренировкам с 18 мая, и именно в этом направлении и работают команды, ослабляя свои карантинные меры.

Накануне "Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм" разрешили игрокам вернуться на клубные базы, но предупредили, что они должны продолжать соблюдать правила дистанцирования. "Тоттенхэм" также собирается частично открыть свой тренировочный центр для основной команды.

Матчи, вероятно, придется проводить без болельщиков на стадионах, а перед возобновлением турнира футболисты и персонал пройдут обязательное тестирование на коронавирус.

Сезон английской Премьер-лиги был приостановлен из-за коронавируса 13 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд клубов продолжают настаивать на необходимости досрочного завершения сезона-2019/20.