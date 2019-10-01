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Апелляционный суд не стал арестовывать Колесникова

Новости » Общество    01.10.2019 - 13:35
Апелляционный суд не стал арестовывать Колесникова
Фото: Дмитрий Колесников (opposition.org.ua)

Экс-народепа Дмитрия Колесникова отпустили на поруки

Апелляционный суд города Днепр отклонил жалобу прокуратуры, отказавшись арестовывать бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый криворожский".

Соответствующее решение апелляционный суд принял 1 октября, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Напомним, 17 сентября Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула взял на поруки народный депутат Дмитрий Шпенов.

Дмитрий Колесников обвиняется в злоупотреблении служебным положением во время пребывания на посту главы Агентства госимущества Украины в период с июня по декабрь 2012 года. Так, его подозревают в незаконном отчуждении объектов недвижимости Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв метров

Также сообщалось, что во вторник, 1 октября, Апелляционный суд Днепра отказался арестовывать Александра Вилкула.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 6 сентября Генеральная прокуратура объявила Вилкула и Колесникова в розыск.

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