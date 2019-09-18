Прокуратура обжалует решение отпустить на поруки Вилкула и Колесникова

Фото: Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

Бывших нардепов просят взять под стражу

Прокуратура Днепропетровской области обжалует решение суда отпустить на поруки экс-нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура настаивает на избрании Вилкулу и Колесникову меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Прокуратурой Днепропетровской области обжалуется решение Октябрьского районного суда г. Днепропетровска, которым для бывшего главы Днепропетровской ОГА и бывшего председателя Агентства госимущества (двум екснардепам) избрана мера пресечения в виде личного поручительства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывших нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова взял на поруки нардеп Дмитрий Шпенов.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Генеральная прокуратура объявила Вилкула и Колесникова в розыск. Отметим, Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно передал в аренду несколько земельных участков, которые находились в коллективной собственности.

Что касается Колесникова, по данным следствия, он на посту главы агентства Государственного имущества способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".