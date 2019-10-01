Апеляційний суд не став заарештовувати Колеснікова

Фото: Дмитро Колесников (opposition.org.ua)

Екс-народепа Дмитра Колеснікова відпустили на поруки

Апеляційний суд міста Дніпро відхилив скаргу прокуратури, відмовившись заарештовувати колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колеснікова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший криворізький".

Відповідне рішення апеляційний суд прийняв 1 жовтня, залишивши в силі рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, 17 вересня Дмитра Колєснікова і Олександра Вілкула взяв на поруки народний депутат Дмитро Шпенов.

Дмитро Колесніков звинувачується у зловживанні службовим становищем під час перебування на посаді голови Агентства держмайна України в період з червня по грудень 2012 року. Так, його підозрюють у незаконному відчуженні об'єктів нерухомості Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Я. Ю. Облоги в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв метрів

Також повідомлялося, що у вівторок, 1 жовтня, Апеляційний суд Дніпра відмовився заарештовувати Олександра Вілкула.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 вересня Генеральна прокуратура оголосила Вілкула та Колеснікова в розшук.