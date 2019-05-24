АП обнародует стенограмму встречи глав фракций Рады с Зеленским

Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена обнародовать стенограмму встречи председателей фракций Верховной рады с Зеленским, которая состоялась 21 мая. Об этом сообщил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.

В Администрации Зеленского пообещали опубликовать видео указанной встречи.

"Мы не только опубликуем стенограмму. Мы опубликуем и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом за ночь поменяли мнение", - заявил Богдан.

Глава АП добавил, что у президента хотели лишь изъять из действующего закона о выборах нормы относительно мажоритарной системы.

"Мы вообще не цеплялись списков. Мы хотели только из действующего закона исключить нормы, которые регулируют мажоритарную. Все", - заявил он.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

В Раде заявили, что народные депутаты не внесут изменения в избирательное законодательство, как того требует Центральная избирательная комиссия, и сейчас избирательный процесс досрочных выборов происходит по старому закону.