АП оприлюднить стенограму зустрічі голів фракцій Ради із Зеленським

Адміністрація президента України Володимира Зеленського має намір оприлюднити стенограму зустрічі голів фракцій Верховної ради із Зеленським, яка відбулася 21 травня. Про це повідомив голова АП Андрій Богдан у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

У Адміністрації Зеленського пообіцяли також опублікувати відео зазначеної зустрічі.

"Ми не тільки оприлюднимо стенограму. Ми й відео опублікуємо, де буде видно висловлювання всіх голів фракцій, які підтримували, а потім за ніч поміняли думку", - заявив Богдан.

Голова АП додав, що у президента хотіли лише вилучити з чинного закону про вибори норми щодо мажоритарної системи.

"Ми взагалі не чіплялись списків. Ми хотіли тільки з діючого закону вилучити норми, які регулюють мажоритарну. Все", - заявив він.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

У Раді заявили, що народні депутати не внесуть зміни у виборче законодавство, як того вимагає Центральна виборча комісія, і наразі виборчий процес дострокових виборів відбувається за старим законом.