Антициклон змінює погоду в Україні: до чого готуватися 16 вересня

16 вересня над Україною запанує антициклон, який спричинить теплу погоду без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Яка погода очікується в Україні 16 вересня

Над країною 16 вересня триматиметься антициклон. Його центр поступово переміщуватиметься з території Румунії у бік центральних областей України.

Переважатиме північно-західний вітер. На висотах надходитиме прохолодне повітря, тому вночі температура опуститься нижче звичного, а вдень стане тепліше завдяки сонцю.

мінлива хмарність;

без опадів;

вночі та вранці у західних областях туман;

вітер північно-західний, на заході країни - південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Скільки градусів буде вдень

Вночі повітря охолоджувалось до 6-12 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 20-25 градусів.

У східних областях через захмарене небо ніч була трохи теплішою - 10-15 градусів. Зате вдень там прохолодніше, ніж в інших регіонах - лише 17-22 градуси.

Фото: якою буде погода в Україні 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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