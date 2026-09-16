Антициклон меняет погоду в Украине: к чему готовиться 16 сентября
16 сентября над Украиной воцарится антициклон, который повлечет за собой теплую погоду без дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода ожидается в Украине 16 сентября
Над страной 16 сентября будет держаться антициклон. Его центр будет постепенно перемещаться по территории Румынии в сторону центральных областей Украины.
Преобладает северо-западный ветер. На высотах будет прохладный воздух, поэтому ночью температура опустится ниже привычного, а днем станет теплее благодаря солнцу.
- переменная облачность;
- без осадков;
- ночью и утром в западных областях туман;
- ветер северо-западный, на западе страны - юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.
Сколько градусов будет днем
Ночью воздух охлаждался до 6-12 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 20-25 градусов.
В восточных областях из-за облачного неба ночь была немного теплее - 10-15 градусов. Зато днем там прохладнее, чем в других регионах - всего 17-22 градуса.
Фото: какой будет погода в Украине 16 сентября (инфографика РБК-Украина)
Похолодание уже на подходе
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко ранее предупреждала о резком похолодании в Украине.
По ее словам, уже с понедельника, 21 сентября, погода изменится – днем станет только 10-17 градусов, а атмосферные фронты принесут умеренные и сильные дожди.
Между тем, ранее синоптик Виталий Постригань рассказывал, что с 16 по 20 сентября Украину еще накроет бабье лето.
По его прогнозу, днем в эти дни будет 21-26 градусов тепла, а ночью – 9-14.