ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Антициклон Vianelde принесе Україні тепло: прогноз на 6 листопада

Україна, Четвер 06 листопада 2025 07:00
UA EN RU
Антициклон Vianelde принесе Україні тепло: прогноз на 6 листопада Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 6 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 6 листопада, в Україні очікується переважно суха та тепла погода, однак синоптики попереджають про ймовірність туманів, які можуть ускладнювати видимість на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За прогнозом, опадів не передбачається, проте місцями можливі густі тумани, тому водіїв закликають бути максимально уважними.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень підвищиться від +10 до +14 градусів, на півдні - до +16 градусів.

У Києві у четвер можливий туман, дощів не прогнозують. Протягом дня температура триматиметься на рівні близько +10 градусів, а вже наприкінці тижня - у п’ятницю, суботу та неділю - стане ще тепліше.

Синоптики додають, що після 11 листопада очікується похолодання.

Антициклон Vianelde принесе Україні тепло: прогноз на 6 листопада

Нагадаємо, за попереднім прогнозм, у період із 6 по 10 листопада очікується коротке потепління, однак уже з 11-12 листопада в країну прийде помітне похолодання: уночі температура опускатиметься нижче нуля, а вдень становитиме від +2 до +8 градусів.

Також вже наступного тижня в Україні прогнозується серйозне похолодання.

Раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр Наталка Диденко
Новини
Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога
Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України