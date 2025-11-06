Антициклон Vianelde принесет Украине тепло: прогноз на 6 ноября

В четверг, 6 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода, однако синоптики предупреждают о вероятности туманов, которые могут усложнять видимость на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По прогнозу, осадков не предвидится, однако местами возможны густые туманы, поэтому водителей призывают быть максимально внимательными. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем повысится от +10 до +14 градусов, на юге - до +16 градусов. В Киеве в четверг возможен туман, дождей не прогнозируют. В течение дня температура будет держаться на уровне около +10 градусов, а уже в конце недели - в пятницу, субботу и воскресенье - станет еще теплее. Синоптики добавляют, что после 11 ноября ожидается похолодание.