Антициклон Vianelde принесет Украине тепло: прогноз на 6 ноября

Украина, Четверг 06 ноября 2025 07:00
Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 6 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 6 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода, однако синоптики предупреждают о вероятности туманов, которые могут усложнять видимость на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По прогнозу, осадков не предвидится, однако местами возможны густые туманы, поэтому водителей призывают быть максимально внимательными.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем повысится от +10 до +14 градусов, на юге - до +16 градусов.

В Киеве в четверг возможен туман, дождей не прогнозируют. В течение дня температура будет держаться на уровне около +10 градусов, а уже в конце недели - в пятницу, субботу и воскресенье - станет еще теплее.

Синоптики добавляют, что после 11 ноября ожидается похолодание.

Антициклон Vianelde принесет Украине тепло: прогноз на 6 ноября

Напомним, по предварительному прогнозу, в период с 6 по 10 ноября ожидается короткое потепление, однако уже с 11-12 ноября в страну придет заметное похолодание: ночью температура будет опускаться ниже нуля, а днем составит от +2 до +8 градусов.

Также уже на следующей неделе в Украине прогнозируется серьезное похолодание.

Ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

