Антициклон тримає Україну в холоді: коли чекати потепління
В Україні у вівторок, 20 січня, збережеться морозна та суха погода. Утім уже в другій половині тижня можливе послаблення морозів, яке супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Морози та ожеледиця 20 січня
За прогнозом синоптика, у ніч на 20 січня температура повітря на півночі та заході країни становитиме від -12 до -18 градусів, місцями стовпчики термометрів опустяться до -20 градусів.
Вдень у вівторок очікується від -6 до -11 градусів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер буде західний та північно-західний, невеликий або помірний. Опади малоймовірні через вплив антициклону.
Погода у Києві
У столиці 20 січня прогнозується морозна й суха погода без опадів.
Коли чекати потепління
За словами Діденко, у другій половині тижня можливе поступове послаблення морозів. Водночас це потепління може супроводжуватись опадами та посиленням вітру, що може створити дискомфорт як на дорогах, так і в побуті.
Синоптик також не виключає, що наприкінці січня - на початку лютого сильні морози можуть знову повернутися.
Що відомо про погоду в Україні до кінця січня
Раніше представниця УкрГМЦ повідомила, що найближчими днями в Україні очікується збереження морозної погоди. Однак уже ближче до кінця тижня ситуація може змінитися, і прогнозується потепління.
За останніми даними на 19 січня, на Україну насувався циклон з опадами.
Раніше в УкрГМЦ показували, як полярне повітря проникає на територію нашої країни і пояснювали його вплив на погодні умови.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС Наталія Яшан наголосила, що низькі температури можуть спричинити переохолодження та обмороження. Вона також розповіла, як уберегти здоров’я в сильний мороз, правильно надати першу допомогу та скільки часу безпечно перебувати на вулиці.
