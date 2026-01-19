На Україну насувається циклон: як зміниться погода і де чекати опадів
Згідно з попереднім прогнозом погоди, наявним на сьогодні (19 січня), на Україну насувається циклон з опадами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію, оприлюднену начальницею відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою під час брифінгу.
Коли Україну може накрити циклон
Експерт розповіла, що згідно з наявною станом на зараз інформацією, синоптики очікують на надходження циклону в Україну з 25 січня.
26 січня він може бути навіть більш активним і протримається до 27 січня.
"Циклон - це коли більше хмарності з опадами. Тобто він вже з південного заходу трішки буде відтісняти, скажімо так, ці поліпідвищення атмосферного тиску (наявні впродовж найближчого часу, - Ред.)", - пояснила Птуха.
"І, відповідно, певні опади вже можуть бути з більшою інтенсивністю в більшості регіонів саме з 26-го до 27-го (січня, - Ред.)", - уточнила спеціаліст.
Водночас вона нагадала, що це - "прогноз вже за межами п'яти діб".
"Ми завжди наголошуємо, що офіційний прогноз - це в межах п'яти діб (за показниками, температурами та розподілом опадів, - Ред.)", - нагадала представниця УкрГМЦ
Вона додала, що "за межами п'яти діб - це вже якби тенденція".
"Але певні такі, вже можемо говорити, натяки на зміну в атмосферних процесах будуть відбуватися", - визнала фахівець.
В яких областях може бути найбільше опадів
Птуха повідомила, що під час проходження циклону "вже не можуть бути такі низькі значення температури" (як зараз і найближчими днями, - Ред.).
"Вже будуть набагато, скажімо так, вищі показники. Але будуть опади", - додала вона.
Експерт зауважила, що "під час опадів, звичайно, також певний дискомфорт може бути".
Вона уточнила, що опади у вигляді дощу можуть бути "подекуди", особливо:
- у центральних областях;
- у південно-східних областях.
Крім того, місцями можуть бути ожеледі.
"На це - також варто зважати. Але цю інформацію будемо уточнювати вже з наближенням до цих дат", - підсумувала представниця УкрГМЦ.
