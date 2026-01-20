Антициклон держит Украину в холоде: когда ждать потепления
В Украине во вторник, 20 января, сохранится морозная и сухая погода. Впрочем, уже во второй половине недели возможно ослабление морозов, которое будет сопровождаться осадками и усилением ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Морозы и гололедица 20 января
По прогнозу синоптика, в ночь на 20 января температура воздуха на севере и западе страны составит от -12 до -18 градусов, местами столбики термометров опустятся до -20 градусов.
Днем во вторник ожидается от -6 до -11 градусов. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер будет западный и северо-западный, небольшой или умеренный. Осадки маловероятны из-за влияния антициклона.
Погода в Киеве
В столице 20 января прогнозируется морозная и сухая погода без осадков.
Когда ждать потепления
По словам Диденко, во второй половине недели возможно постепенное ослабление морозов. В то же время это потепление может сопровождаться осадками и усилением ветра, что может создать дискомфорт как на дорогах, так и в быту.
Синоптик также не исключает, что в конце января - начале февраля сильные морозы могут снова вернуться.
Что известно о погоде в Украине до конца января
Ранее представительница УкрГМЦ сообщила, что в ближайшие дни в Украине ожидается сохранение морозной погоды. Однако уже ближе к концу недели ситуация может измениться, и прогнозируется потепление.
По последним данным на 19 января, на Украину надвигался циклон с осадками.
Ранее в УкрГМЦ показывали, как полярный воздух проникает на территорию нашей страны и объясняли его влияние на погодные условия.
Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Наталья Яшан отметила, что низкие температуры могут вызвать переохлаждение и обморожение. Она также рассказала, как уберечь здоровье в сильный мороз, правильно оказать первую помощь и сколько времени безопасно находиться на улице.
