Морози відступають: коли в Україні почне теплішати і де буде плюс

Найближчим часом погода в Україні ще буде морозна. Проте вже цього тижня ситуація може змінитись - прийде потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію, оприлюднену начальницею відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою під час брифінгу .

Від чого залежить погода в Україні зараз

Експерт розповіла, що зараз на погоду на території України впливає антициклон.

"І саме він забезпечує нам ось таку досить спокійну одноманітну погоду з полем високого... атмосферного тиску... Це коли в нас - більш ясне небо, без опадів", - пояснила Птуха.

Вона уточнила, що антициклон впливає на нас "з північного сходу й у поєднанні з холодною повітряною масою".

"Ось такі ми маємо зимові антициклони. Досить класична ситуація, коли поєднується антициклон разом із холодною арктичною повітряною масою, і маємо ось такі морози", - зауважила фахівець.

Вона нагадала, що найбільш інтенсивними вони були (і досі "ще трішечки тривають") по північній частині території України.

"Інтенсивністю 15-20 градусів було. Подекуди в нічні години спускалась температура місцями по північних областях знову ж таки до 22-23 (градусів морозу, - Ред.). По кордону на північному сході навіть подекуди 25 градусів морозу в нічні години було", - поділилась даними Птуха.

Коли ймовірне послаблення морозів

Представниця УкрГМЦ розповіла, що впродовж найближчих кількох днів - орієнтовно до 22 січня - позиції антициклону з північного сходу ще будуть утримуватись.

"Він забезпечує все ще таку морозну погоду", - уточнила синоптик.

При цьому "певне послаблення морозів", за її словами, можна очікувати після четверга, 22 січня.

"До 22 (січня, - Ред.) у нас по північних областях, плюс також Вінниччина, - нічні мінуси залишаються в межах 12-17 градусів морозу. Подекуди - ось саме по північно-східних областях, Чернігівщина, Сумщина - може спускатися (температура повітря, - Ред.) знову ж таки до 20 (градусів морозу, - Ред.)", - розповіла спеціаліст.

Тим часом у денні години - по північних областях - "температура все ще 6-11 морозу зберігається".

"Решта областей - вночі 8-13, а в денні години 3-8 градусів морозу", - повідомила Птуха.

Вона нагадала, що "трішки тепліше у нас завжди - це Закарпаття, крайній південь України".

"Там денні максимуми вже подекуди можуть переходити до нуля і навіть трішечки вище, буквально на 1-2 градуси", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Чи повернеться в Україну "плюсове" тепло

Птуха повідомила, що починаючи з 22 числа по погоді "вже є певні зміни".

"По-перше, вони будуть відображатись у тому, що по правобережжю України вже можуть впливати такі атмосферні фронти", - пояснила вона.

З огляду на це, починаючи з 23 січня у західних областях і на південному сході України може бути "трішечки снігу".

"І за рахунок цього ми вже бачимо, що трохи зміни в атмосфері будуть відбуватися. І певні такі підвищення температури", - додала синоптик.

Водночас вона наголосила, що наразі не йдеться, на жаль, "про тепло". Лише про "послаблення морозів".

"І ось починаючи з 23 числа вже нічні мінімуми по північних областях (там у нас було вночі 12-17) будуть вже 5-11. Тобто це - відчутне таке послаблення у порівнянні з тим, що ми маємо зараз", - пояснила експерт.

Денна температура повітря очікується тим часом у межах 1-7 градусів морозу, що для зими "також вже досить помірний" показник.

"Можна сказати, комфортний", - додала Птуха.

Тобто "послаблення", в порівнянні з тими температурами, які є зараз, "вже відчутне буде".

"По південних областях і по Закарпаттю - після 23-го (січня, - Ред.) там вже буде, особливо в денні години, переходити температура на плюсові значення - до +3 там вже будемо мати", - повідомила фахівець.

Насамкінець вона зауважила, що саме плюсова температура на більшій частині України поки що не очікується.

"Саме з плюсовою температурою... то поки що, після 25 числа (січня, - Ред.), вона в денні години може бути по Закарпаттю й у південних регіонах. Решта областей все ж таки залишаються в нас з мінусами, але вже менш інтенсивними. Ну, це вже, в принципі, також позитивна тенденція", - підсумувала Птуха.