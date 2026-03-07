Антициклон накрив Україну: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.

Окрім очікування тепла, синоптики наполегливо попереджають про приховані загрози, що виникають під час періодів відлиги.

Поки країна адаптується до мінливого характеру сезону, аграрії вже підбивають невтішні підсумки лютого, адже люта негода завдала значних збитків врожаю озимих культур.