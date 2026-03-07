Антициклон накрив Україну: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 7 березня, погоду без опадів в України забезпечить антициклон. Ночі ще залишатимуться холодними, однак удень температура триматиметься на плюсових позначках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
За словами Діденко, сьогодні антициклон організує в Україні суху погоду без опадів. Крім того, вітер буде стихне та буде слабким.
Попри те, що ночі залишатимуться холодними, вдень очікується комфортна температура повітря.
У більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +5…+9 градусів, на сході прогнозують +2…+5 градусів, а у західних областях повітря прогріється до +9…+12 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, у столиці сьогодні буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Уночі на дорогах області місцями можлива ожеледиця.
Температура по області вночі становитиме 0…-5 градусів, удень повітря прогріється до +3…+8 градусів. У столиці вночі очікується 0…-2 градуси, а вдень близько +6…+8 градусів.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.
Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.
Окрім очікування тепла, синоптики наполегливо попереджають про приховані загрози, що виникають під час періодів відлиги.
Поки країна адаптується до мінливого характеру сезону, аграрії вже підбивають невтішні підсумки лютого, адже люта негода завдала значних збитків врожаю озимих культур.