Общество Образование Деньги Изменения

Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня

07:00 07.03.2026 Сб
2 мин
Где разогреет до +12 градусов?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 5 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 7 марта, погоду без осадков в Украине обеспечит антициклон. Ночи еще будут оставаться холодными, однако днем температура будет держаться на плюсовых отметках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня антициклон организует в Украине сухую погоду без осадков. Кроме того, ветер будет стихнет и будет слабым.

Несмотря на то, что ночи будут оставаться холодными, днем ожидается комфортная температура воздуха.

В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +5...+9 градусов, на востоке прогнозируют +2...+5 градусов, а в западных областях воздух прогреется до +9...+12 градусов.

Погода в Киеве

По прогнозу Укргидрометцентра, в столице сегодня будет переменная облачность, без осадков.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Ночью на дорогах области местами возможна гололедица.

Температура по области ночью составит 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов. В столице ночью ожидается 0...-2 градуса, а днем около +6...+8 градусов.

Напомним, что в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.

Кроме ожидания тепла, синоптики настойчиво предупреждают о скрытых угрозах, возникающих во время периодов оттепели.

Пока страна адаптируется к переменчивому характеру сезона, аграрии уже подводят неутешительные итоги февраля, ведь лютая непогода нанесла значительный ущерб урожаю озимых культур.

