Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня антициклон организует в Украине сухую погоду без осадков. Кроме того, ветер будет стихнет и будет слабым.

Несмотря на то, что ночи будут оставаться холодными, днем ожидается комфортная температура воздуха.

В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +5...+9 градусов, на востоке прогнозируют +2...+5 градусов, а в западных областях воздух прогреется до +9...+12 градусов.

Погода в Киеве

По прогнозу Укргидрометцентра, в столице сегодня будет переменная облачность, без осадков.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Ночью на дорогах области местами возможна гололедица.

Температура по области ночью составит 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов. В столице ночью ожидается 0...-2 градуса, а днем около +6...+8 градусов.