Антициклон накрив Україну: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 7 березня, погоду без опадів в України забезпечить антициклон. Ночі ще залишатимуться холодними, однак удень температура триматиметься на плюсових позначках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні антициклон організує в Україні суху погоду без опадів. Крім того, вітер буде стихне та буде слабким.

Попри те, що ночі залишатимуться холодними, вдень очікується комфортна температура повітря.

У більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +5…+9 градусів, на сході прогнозують +2…+5 градусів, а у західних областях повітря прогріється до +9…+12 градусів.

Погода у Києві

За прогнозом Укргідрометцентру, у столиці сьогодні буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Уночі на дорогах області місцями можлива ожеледиця.

Температура по області вночі становитиме 0…-5 градусів, удень повітря прогріється до +3…+8 градусів. У столиці вночі очікується 0…-2 градуси, а вдень близько +6…+8 градусів.