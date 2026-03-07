Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня
Сегодня, 7 марта, погоду без осадков в Украине обеспечит антициклон. Ночи еще будут оставаться холодными, однако днем температура будет держаться на плюсовых отметках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
По словам Диденко, сегодня антициклон организует в Украине сухую погоду без осадков. Кроме того, ветер будет стихнет и будет слабым.
Несмотря на то, что ночи будут оставаться холодными, днем ожидается комфортная температура воздуха.
В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +5...+9 градусов, на востоке прогнозируют +2...+5 градусов, а в западных областях воздух прогреется до +9...+12 градусов.
Погода в Киеве
По прогнозу Укргидрометцентра, в столице сегодня будет переменная облачность, без осадков.
Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Ночью на дорогах области местами возможна гололедица.
Температура по области ночью составит 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов. В столице ночью ожидается 0...-2 градуса, а днем около +6...+8 градусов.
Напомним, что в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.
Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.
Кроме ожидания тепла, синоптики настойчиво предупреждают о скрытых угрозах, возникающих во время периодов оттепели.
Пока страна адаптируется к переменчивому характеру сезона, аграрии уже подводят неутешительные итоги февраля, ведь лютая непогода нанесла значительный ущерб урожаю озимых культур.