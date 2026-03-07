ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня

07:00 07.03.2026 Сб
2 мин
Где разогреет до +12 градусов?
aimg Ірина Глухова
Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 5 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 7 марта, погоду без осадков в Украине обеспечит антициклон. Ночи еще будут оставаться холодными, однако днем температура будет держаться на плюсовых отметках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня антициклон организует в Украине сухую погоду без осадков. Кроме того, ветер будет стихнет и будет слабым.

Несмотря на то, что ночи будут оставаться холодными, днем ожидается комфортная температура воздуха.

В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +5...+9 градусов, на востоке прогнозируют +2...+5 градусов, а в западных областях воздух прогреется до +9...+12 градусов.

Погода в Киеве

По прогнозу Укргидрометцентра, в столице сегодня будет переменная облачность, без осадков.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Ночью на дорогах области местами возможна гололедица.

Температура по области ночью составит 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до +3...+8 градусов. В столице ночью ожидается 0...-2 градуса, а днем около +6...+8 градусов.

Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня

Напомним, что в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.

Кроме ожидания тепла, синоптики настойчиво предупреждают о скрытых угрозах, возникающих во время периодов оттепели.

Пока страна адаптируется к переменчивому характеру сезона, аграрии уже подводят неутешительные итоги февраля, ведь лютая непогода нанесла значительный ущерб урожаю озимых культур.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Разрушена часть дома, жертва и десяток пострадавших: фото последствий прилета в Харькове
Разрушена часть дома, жертва и десяток пострадавших: фото последствий прилета в Харькове
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС