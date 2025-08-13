Антициклон накрив Україну: що буде з погодою сьогодні

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на півдні та Закарпатті від +14 до +19 градусів. Удень у більшості областей очікується +23…+28 градусів, на півдні - спекотніше, +27…+32 градуси.

Погода в регіонах

Західні області - сонячно з невеликою хмарністю, без опадів. Вночі +13…+19 градусів, вдень +25…+31 градус, на Закарпатті - до +32 градусів.

Північні області - мінлива хмарність, сухо. Вночі +12…+14 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Центральні області - без опадів, переважно ясно. Вночі +13…+16 градусів, вдень +25…+28 градусів.

Східні області - сонячно, сухо. Вночі +12…+16 градусів, вдень +24…+28 градусів.

Південні області та Крим - ясно, без опадів. Вночі +16…+19 градусів, вдень +27…+31 градус.

Погода у Києві

У столиці 13 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+27 градусів.