Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня

Сегодня, 13 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона. Благодаря этому осадки прекратятся во всех областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на юге и Закарпатье от +14 до +19 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +23...+28 градусов, на юге - жарче, +27...+32 градуса.
Западные области - солнечно с небольшой облачностью, без осадков. Ночью +13...+19 градусов, днем +25...+31 градус, на Закарпатье - до +32 градусов.
Северные области- переменная облачность, сухо. Ночью +12...+14 градусов, днем +22...+27 градусов.
Центральные области - без осадков, преимущественно ясно. Ночью +13...+16 градусов, днем +25...+28 градусов.
Восточные области - солнечно, сухо. Ночью +12...+16 градусов, днем +24...+28 градусов.
Южные области и Крым - ясно, без осадков. Ночью +16...+19 градусов, днем +27...+31 градус.
В столице 13 августа будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов.
