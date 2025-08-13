ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Антициклон накрив Україну: що буде з погодою сьогодні

Середа 13 серпня 2025 07:01
UA EN RU
Антициклон накрив Україну: що буде з погодою сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 13 серпня (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 13 серпня, Україна перебуватиме під впливом антициклону. Завдяки цьому опади припиняться у всіх областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на півдні та Закарпатті від +14 до +19 градусів. Удень у більшості областей очікується +23…+28 градусів, на півдні - спекотніше, +27…+32 градуси.

Погода в регіонах

Західні області - сонячно з невеликою хмарністю, без опадів. Вночі +13…+19 градусів, вдень +25…+31 градус, на Закарпатті - до +32 градусів.

Північні області - мінлива хмарність, сухо. Вночі +12…+14 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Центральні області - без опадів, переважно ясно. Вночі +13…+16 градусів, вдень +25…+28 градусів.

Східні області - сонячно, сухо. Вночі +12…+16 градусів, вдень +24…+28 градусів.

Південні області та Крим - ясно, без опадів. Вночі +16…+19 градусів, вдень +27…+31 градус.

Погода у Києві

У столиці 13 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+27 градусів.

Антициклон накрив Україну: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що несе погода українцям цього тижня й де чекати холодних ночей.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, як негода в липні вдарила по врожаю - де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа