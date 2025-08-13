ua en ru
Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня

Среда 13 августа 2025 07:01
Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 13 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона. Благодаря этому осадки прекратятся во всех областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на юге и Закарпатье от +14 до +19 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +23...+28 градусов, на юге - жарче, +27...+32 градуса.

Погода в регионах

Западные области - солнечно с небольшой облачностью, без осадков. Ночью +13...+19 градусов, днем +25...+31 градус, на Закарпатье - до +32 градусов.

Северные области- переменная облачность, сухо. Ночью +12...+14 градусов, днем +22...+27 градусов.

Центральные области - без осадков, преимущественно ясно. Ночью +13...+16 градусов, днем +25...+28 градусов.

Восточные области - солнечно, сухо. Ночью +12...+16 градусов, днем +24...+28 градусов.

Южные области и Крым - ясно, без осадков. Ночью +16...+19 градусов, днем +27...+31 градус.

Погода в Киеве

В столице 13 августа будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов.

Антициклон накрыл Украину: что будет с погодой сегодня

Напомним, ранее мы рассказывали, что несет погода украинцам на этой неделе и где ждать холодных ночей.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, как непогода в июле ударила по урожаю - где в Украине жатва приостановилась, а посевы - погибают.

Погода в Украине
