Антирекорд Украины, режим ЧС и 20 мировых рекордов: чем запомнилась Олимпиада-2020

Вчера, 8 августа, завершились 32-е летние Олимпийские игры в Токио . Украинские спортсмены смогли завоевать 19 наград, хотя наш гимн в японской столице звучал лишь раз.

Пустые трибуны и режим ЧС

В Японии на момент Олимпийских игр все еще сохранялся режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В связи с этим в Токио на регулярной основе проходили акции протеста, на которых демонстранты требовали отменить Олимпиаду. Все же власти Японии на этот шаг не пошли, но правила сделали максимально суровыми - все спортсмены должны были быть вакцинированными, не могли покидать олимпийскую деревню и контактировать с внешним миром. Да и соревнования проходили при полностью пустых трибунах, на которых атмосферу создавали лишь делегации стран, состоящие из спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала.

Минимум "золота", но не провал

Украина на этих Играх заняла самое низкое место в медальном зачете за всю историю - 44. При этом по общему количеству выигранных медалей Украина заняла 16-е место, а украинские спортсмены повторили показатель Лондона-2012 (также 19 наград) и значительно улучшили показатели Рио-2016 (11 наград). Однако в этот раз украинцы смогли взять лишь одно "золото", чего до этого на летних Олимпиадах с нашими спортсменами не случалось. Ранее худший показатель был на прошлых ОИ в Рио - 2 "золота".

В целом за годы независимости украинские спортсмены завоевали 139 наград летних Олимпиад - 35 золотых, 36 серебряных и 68 бронзовых:

Атланта-1996: 9 золотых, 2 серебряных, 12 бронзовых

Сидней-2000: 3 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых

Афины-2004: 8 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых

Пекин-2008: 7 золотых, 4 серебряных, 11 бронзовых

Лондон-2012: 5 золотых, 4 серебряных, 10 бронзовых

Рио-2016: 2 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых

Токио-2020: 1 золотая, 6 серебряных, 12 бронзовых

Всего в Олимпиаде взяли участие 158 спортсменов из Украины, которые были представлены в 25 видах спорта. Сразу четыре спортсмена имеют по две медали игр - Михаил Романчук (серебро и бронза), Людмила Лузан (серебро и бронза), Марта Федина и Анастасия Савчук (по две бронзы). При этом лишь Романчук завоевал обе свои медали в индивидуальных соревнованиях. Лузан одну из медалей взяла в паре с Анастасией Четвериковой, а Федина и Савчук - в составе команды Украины по артистическому плаванию.

Фото: Михаил Романчук стал единственным украинцем, завоевавшим две медали в индивидуальном разряде (noc-ukr.org)

Фото: украинские спортсмены, завоевавшие медали ОИ-2020 (noc-ukr.org)

Проблемы с подготовкой в Украине

Во время Олимпиады украинские спортсмены неоднократно апеллировали на отсутствие нормальных условий подготовки к таким серьезным соревнованиям. Одним из первых с критикой выступил бадминтонист Артем Почтарев. Он провалил выступления на Играх, проиграв оба матча группы. После одной из причин такого провала назвал отсутствие какой-либо реабилитации у спортсменов в Украине.

"Причину открыто говорю: у нас реабилитация на минусе. То есть человек тренируется, переносит невероятные нагрузки, а реабилитации - ноль. Хочу, чтобы об этом кричали вслух. Реабилитация? Даже не знаю, как сказать: у нас получается поехать за границу, то поспарринговать, но реабилитироваться мы там не будем", - заявил Почтарев.

Также о проблемах подготовки спортсменов заявила и легкоатлетка Анна Рыжикова, которая смогла пробиться в финал бега на 400 метров с барьерами и финишировала там пятой.

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии", - заявила легкоатлетка.

Стрелок Павел Коростылев тоже отметил, что подготовка спортсменов должна быть лучше, заявив, что из-за этой проблемы пока даже не знает, будет ли готовиться к Парижу-2024.

"Париж через три года, трудно сказать, готов ли я или нет. Будет тир - тогда будем говорить. Не будет тира - будем проводить двухнедельные сборы перед Олимпийскими играми. Ну что они сделают? Ну хорошо, потренируемся, поднимем немного свой результат. То, что сейчас произошло у нас по стрельбе на Олимпийских играх - не самые лучшие показатели, вообще не лучшие", - посетовал Коростылев.

Последним и пока самым громким скандалом было заявление Марины Килипко, которая в финале прыжков с шестом заняла пятое место. После финала она со слезами на глазах заявила, что ее тренера попросту не взяли в Токио и ей пришлось выступать одной.

"Это прыжки с шестом, у каждого индивидуально. И никто никак не смог бы мне помочь. Почему здесь не было тренера - до сих пор я не услышала ответа ни от кого… Почему так происходит в нашей стране - не знаю. По каким критериям это все делается. Просила три раза в слезах - мне нужен тренер, возьмите… Мне никто не ответил, просто выложили список. Смысла биться головой об стенку у меня нет", - эмоционально отреагировала Килипко.

После этого последовало заявление министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцая, который отметил, что не взяли тренера Килипко из-за требований Международного олимпийского комитета сократить представительство обслуживающего персонала спортсменов. По его словам, были общие тренера и массажисты, а личные могли поехать лишь у топ-10 спортсменов из каждой федерации.

Провал Харлан и драма Хижняка

В Токио в качестве одной из главных надежд Украины на медали ехала фехтовальщица Ольга Харлан. Она имеет четыре олимпийские награды - "золото" Пекина и "серебро" Рио в команде и две "бронзы" в Лондоне и Рио в индивидуальной сабле. И в этот раз от нее ждали медали. Но не сложилось. Харлан уступила уже в первой схватке китаянке Ян Хеню и вылетела с Олимпиады. После саблистка призналась, что морально устала и ей нужен отдых.

"Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…", - написала Харлан в своем Instagram.

Еще одно разочарование произошло в боксерском финале с участием Александра Хижняка. Украинец, который имеет прозвище "полтавский танк", действительно разбивал всех оппонентов, которые были у него на пути к "золоту". А до этого не один год доминировал в любительском боксе, становившись при этом и чемпионом мира.

В финале украинца от "золота" отделяли полторы минуты - он в чистую выиграл два первых раунда и также побеждал в третьем. Но Хижняк, не предавая себе, продолжил давить и пропустил левый боковой на встречу. От удара украинец рухнул на пол, правда, сразу поднялся на ноги. И хотя немного и пошатывался, но всем видом показывал, что бой продолжить может. Но рефери был другого мнения, и, не начав даже отсчет, сразу остановил поединок, подарив "золото" бразильцу Геберту Соузе.

Фото: Александр Хижняк мог брать "золото" (noc-ukr.org)

Мировые рекорды на Олимпиаде

И хотя некоторые скептики уже долго твердят, что спортсмены уже давно вышли на предел своих возможностей и новые рекорды ждать не стоит, в этом году в Токио установили сразу 20 мировых рекордов. Больше всего били рекорды в плавании - 6, 4 в тяжелой атлетике, по 3 в велотреке, стрельбе и легкой атлетике, и 1 в спортивном скалолазании.

Полный список рекордов опубликовал The New York Times:

Свой след на этих Играх оставил и украинский пловец Михаил Романчук. В квалификации к финалу на дистанции 800 метров вольным стилем он установил новый олимпийский рекорд - 7:41.28. В финале он проплыл на секунду медленнее, что и стоило ему "золота".

Медальная битва гигантов

Традиционно уже с первых дней лидерство в медальной гонке захватили Китай и США. Они же в итоге и разыграли пальму первенства. Причем до последнего дня лидером был Китай, имея большее количество золотых медалей, чем США. Однако в день закрытия Олимпиады американцы завоевали еще два "золота" и взяли первое место в медальном зачете с 39 высшими наградами. Причем Штаты также лидеры и по общему количеству медалей - 113. У Китая, который занял второе место - лишь 88 наград, из которых 38 золотых.

Открытием турнира стала Япония, которая на родной земле смогла установить рекорд по количеству завоеванных золотых медалей - таких у японцев 27. В итоге, третье место в медальном зачете.