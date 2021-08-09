Антирекорд України, режим НС і 20 світових рекордів: чим запам'яталася Олімпіада-2020

Вчора, 8 серпня, завершилися 32-і літні Олімпійські ігри в Токіо . Українські спортсмени змогли завоювати 19 нагород, хоча наш гімн в японській столиці звучав лише раз.

Порожні трибуни і режим НС

В Японії на момент Олімпійських ігор все ще зберігався режим надзвичайної ситуації через коронавірус. У зв'язку з цим в Токіо на регулярній основі проходили акції протесту, на яких демонстранти вимагали скасувати Олімпіаду. Все ж влада Японії на цей крок не пішла, але правила зробили максимально суворими - всі спортсмени повинні були бути вакцинованими, не могли залишати олімпійське село і контактувати із зовнішнім світом. Та й змагання проходили при повністю порожніх трибунах, на яких атмосферу створювали лише делегації країн, що складаються зі спортсменів, тренерів та обслуговуючого персоналу.

Мінімум "золота", але не провал

Україна на цих іграх посіла найнижче місце в медальному заліку за всю історію-44. При цьому за загальною кількістю виграних медалей Україна посіла 16-е місце, а українські спортсмени повторили показник Лондона-2012 (також 19 нагород) і значно поліпшили показники Ріо-2016 (11 нагород). Однак цього разу українці змогли взяти лише одне "золото", чого до цього на літніх олімпіадах з нашими спортсменами не траплялося. Раніше найгірший показник був на минулих ОІ в Ріо - 2"золота".

Загалом за роки незалежності українські спортсмени вибороли 139 нагород літніх олімпіад-35 золотих, 36 срібних та 68 бронзових:

Атланта-1996: 9 золотих, 2 срібних, 12 бронзових

Сідней-2000: 3 золотих, 10 срібних, 10 бронзових

Афіни-2004: 8 золотих, 5 срібних, 9 бронзових

Пекін-2008: 7 золотих, 4 срібних, 11 бронзових

Лондон-2012: 5 золотих, 4 срібних, 10 бронзових

Ріо-2016: 2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових

Токіо-2020: 1 Золота, 6 срібних, 12 бронзових

Всього в олімпіаді взяли участь 158 спортсменів з України, які були представлені в 25 видах спорту. Відразу чотири спортсмени мають по дві медалі Ігор - Михайло Романчук (срібло і бронза), Людмила Лузан (срібло і бронза), Марта Федина і Анастасія Савчук (по дві бронзи). При цьому лише Романчук завоював обидві свої медалі в індивідуальних змаганнях. Лузан одну з медалей взяла в парі з Анастасією Четвериковою, а Федина і Савчук - у складі команди України з артистичного плавання.

Фото: Михайло Романчук став єдиним українцем, який завоював дві медалі в індивідуальному розряді (noc-ukr.org)

Фото: українські спортсмени, які завоювали медалі ОІ-2020 (noc-ukr.org)

Проблеми з підготовкою в Україні

Під час Олімпіади українські спортсмени неодноразово апелювали на відсутність нормальних умов підготовки до таких серйозних змагань. Одним з перших з критикою виступив бадмінтоніст Артем Почтарьов. Він провалив виступи на Іграх, програвши обидва матчі групи. Після однієї з причин такого провалу назвав відсутність будь-якої реабілітації у спортсменів в Україні.

"Причину відкрито кажу: у нас Реабілітація на мінусі. Тобто людина тренується, переносить неймовірні навантаження, а реабілітації - нуль. Хочу, щоб про це кричали вголос. Реабілітація? Навіть не знаю, як сказати: у нас виходить поїхати за кордон, то поспаррингувати, але реабілітуватися ми там не будемо", - заявив Почтарьов.

Також про проблеми підготовки спортсменів заявила і легкоатлетка Анна Рижикова, яка змогла пробитися у фінал бігу на 400 метрів з бар'єрами і фінішувала там п'ятою.

"Не дуже хотілося б це говорити, але соромно за свою країну. Коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер, масажист, моя сім'я в якості підтримки. А на них працює ціла команда. Виходить, що я одна в полі воїн проти цілої армії", - заявила легкоатлетка.

Стрілець Павло Коростильов теж зазначив, що підготовка спортсменів повинна бути краще, заявивши, що через цю проблему поки навіть не знає, чи буде готуватися до Парижу-2024.

"Париж через три роки, важко сказати, чи готовий я чи ні. Буде тир - тоді будемо говорити. Не буде Тиру - будемо проводити двотижневі збори перед Олімпійськими іграми. Ну що вони зроблять? Ну добре, потренуємося, піднімемо трохи свій результат. Те, що зараз сталося у нас зі стрільби на Олімпійських іграх - не найкращі показники, взагалі не найкращі", - поскаржився Коростильов.

Останнім і поки найгучнішим скандалом була заява Марини Килипко, яка у фіналі стрибків з жердиною посіла п'яте місце. Після фіналу вона зі сльозами на очах заявила, що її тренера просто не взяли в Токіо і їй довелося виступати однією.

"Це стрибки з жердиною, у кожного індивідуально. І ніхто ніяк не зміг би мені допомогти. Чому тут не було тренера - досі я не почула відповіді ні від кого... чому так відбувається в нашій країні - не знаю. За якими критеріями це все робиться. Просила три рази в сльозах-мені потрібен тренер, візьміть ... мені ніхто не відповів, просто виклали список. Сенсу битися головою об стінку у мене немає", - емоційно відреагувала Килипко.

Після цього послідувала заява міністра молоді та спорту України Вадима Гутцая, який зазначив, що не взяли тренера Килипка через вимоги Міжнародного олімпійського комітету скоротити представництво обслуговуючого персоналу спортсменів. За його словами, були загальні тренера і масажисти, а особисті могли поїхати лише у топ-10 спортсменів з кожної Федерації.

Провал Харлан і драма Хижняка

У Токіо в якості однієї з головних надій України на медалі їхала фехтувальниця Ольга Харлан. Вона має чотири олімпійські нагороди - "золото" Пекіна і" срібло "Ріо в команді і дві" бронзи " в Лондоні і Ріо в індивідуальній шаблі. І цього разу від неї чекали медалі. Але не склалося. Харлан поступилася вже в першій сутичці китаянці Ян Хеню і вилетіла з Олімпіади. Після шаблістка зізналася, що морально втомилася і їй потрібен відпочинок.

"Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася...", - написала Харлан у своєму Instagram.

Ще одне розчарування відбулося в боксерському фіналі за участю Олександра Хижняка. Українець, який має прізвисько "Полтавський танк", дійсно розбивав усіх опонентів, які були у нього на шляху до "Золота". А до цього не один рік домінував в аматорському боксі, стававши при цьому і чемпіоном світу.

У фіналі українця від" золота " відокремлювали півтори хвилини - він у чисту виграв два перші раунди і також перемагав у третьому. Але Хижняк, не зраджуючи собі, продовжив тиснути і пропустив лівий боковий на зустріч. Від удару українець впав на підлогу, правда, відразу піднявся на ноги. І хоча трохи і похитувався, але всім виглядом показував, що бій продовжити може. Але рефері був іншої думки, і, не почавши навіть відлік, відразу зупинив поєдинок, подарувавши "золото" бразильцеві Геберту Соузі.

Фото: Олександр Хижняк міг брати "золото" (noc-ukr.org)

Світові рекорди на Олімпіаді

І хоча деякі скептики вже довго твердять, що спортсмени вже давно вийшли на межу своїх можливостей і нові рекорди чекати не варто, цього року в Токіо встановили відразу 20 світових рекордів. Найбільше били рекорди в плаванні-6, 4 у важкій атлетиці, по 3 у велотреку, стрільбі та легкій атлетиці, і 1 в спортивному скелелазінні.

Повний список рекордів опублікував The New York Times:

Свій слід на цих іграх залишив і український плавець Михайло Романчук. У кваліфікації до фіналу на дистанції 800 метрів вільним стилем він встановив новий олімпійський рекорд - 7:41.28. У фіналі він проплив на секунду повільніше, що і коштувало йому "золота".

Медальна битва гігантів

Традиційно вже з перших днів лідерство в медальній гонці захопили Китай і США. Вони ж у підсумку і розіграли пальму першості. Причому до останнього дня лідером був Китай, маючи більшу кількість золотих медалей, ніж США. Однак в день закриття Олімпіади американці завоювали ще два "золота" і взяли перше місце в медальному заліку з 39 вищими нагородами. Причому Штати також лідери і за загальною кількістю медалей-113. У Китаю, який посів друге місце - лише 88 нагород з яких 38 золотих.

Відкриттям турніру стала Японія, яка на рідній землі змогла встановити рекорд за кількістю завойованих золотих медалей - таких у японців 27. У підсумку, третє місце в медальному заліку.