Антирекорд по запуску "Шахедів" і новий обмін полоненими України та РФ: новини за 9 червня

РФ вночі запустила по Україні "рекордні" 499 дронів і ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 9 червня російські окупанти запустили по Україні 499 засобів повітряного нападу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалося знешкодити 479 із них.

Згідно з попередніми даними, станом на 10:30 було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу (292 було збито вогневими засобами і 187 - локально втрачено).

Україна і РФ провели новий етап обміну полоненими: усі подробиці

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити полонених з окремих категорій, узгоджених на переговорах у турецькому Стамбулі 2 червня.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні серед категорій тих, кого вдалося повернути, - це поранені та тяжкопоранені, а також молодші за 25 років.

Генштаб підтвердив ураження заводу в Чебоксарах, де РФ виготовляла антени для "Шахедів"

У ніч на 9 червня безпілотники вразили потужності заводу "Прогрес" у російському місті Чебоксари (Чуваська республіка РФ), повідомив Генштаб ЗСУ.

Це підприємство займається зокрема виробництвом навігаційного обладнання для "Шахедів".

Ізраїль надав Україні системи Patriot, - посол

Ізраїль допоміг Україні посилити захист неба від російських ракет. Йдеться про передачу систем протиповітряної оборони Patriot, заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Росія може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років, - Рютте

Росія стрімко нарощує своє озброєння. Країна може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

За його словами, згідно з прогнозами, тільки цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 бронетранспортерів і 200 ракет "Іскандер".