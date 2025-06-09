Генштаб підтвердив ураження заводу в Чебоксарах, де РФ виготовляла антени для "Шахедів"

У ніч на 9 червня безпілотники уразили потужності заводу "Прогрес" у російському місті Чебоксари (Чуваська республіка РФ). Це підприємство займається зокрема виробництвом навігаційного обладнання для "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

У Генштабі розповіли, що об'єкт належить до російського військово-промислового комплексу та виготовляв важливі деталі для дронів-камікадзе "Шахед" і керованих авіабомб.

Зокрема, на підприємстві, яке атакували, виготовляли навігаційне обладнання та спеціальні антени типу "Комета", що використовуються в російських ударних безпілотниках. Генштаб підтвердив, що по заводу влучили щонайменше два дрони, після чого там виникла велика пожежа.

Через атаку російська влада тимчасово обмежила роботу аеропортів у кількох містах - зокрема, у Казані, Саратові, Тамбові та Нижньому Новгороді.

У Генштабі заявили, що такі удари триватимуть, поки Росія не припинить війну проти України.

Тим часом у Силах безпілотних систем також підтверджують удар по підприємству у Чебоксарах. Там зазначають, що воно на відстані близько 1000 км від державного кордону України.