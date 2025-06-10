Антирекорд по запускам "Шахедов" и новый обмен пленными Украины и РФ: новости за 9 июня

РФ ночью запустила по Украине "рекордные" 499 дронов и ракет: как отработала ПВО

В ночь на 9 июня российские оккупанты запустили по Украине 499 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 479 из них.

Согласно предварительным данным, по состоянию на 10:30 было обезврежено 479 средств воздушного нападения (292 были сбиты огневыми средствами и 187 - локально потеряны).

Украина и РФ провели новый этап обмена пленными: все подробности

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить пленных из отдельных категорий, согласованных на переговорах в турецком Стамбуле 2 июня.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня среди категорий тех, кого удалось вернуть - это раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Генштаб подтвердил поражение завода в Чебоксарах, где РФ изготавливала антенны для "Шахедов"

В ночь на 9 июня беспилотники поразили мощности завода "Прогресс" в российском городе Чебоксары (Чувашская республика РФ), сообщил Генштаб ВСУ.

Это предприятие занимается в частности производством навигационного оборудования для "Шахедов".

Израиль предоставил Украине системы Patriot, - посол

Израиль помог Украине усилить защиту неба от российских ракет. Речь о передаче систем противовоздушной обороны Patriot, заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Россия может подготовиться к нападению на НАТО в течение 5 лет, - Рютте

Россия стремительно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение 5 лет, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, согласно прогнозам, только в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 бронетранспортеров и 200 ракет "Искандер".