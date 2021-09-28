За "антиолигархический" законопроект голосовали с нарушением процедуры, нельзя допустить укоренения такой практики, - Рудык

Всего несколько часов было необходимо для того, чтобы рассмотреть все поправки к так называемому "антиолигархическому" проекту. Это было важно сделать, чтобы не ломать регламент парламента через колено и не допускать произвола.

Теперь это - личная ответственность президента и его команды. Главное - не допустить распространения подобных нарушений на другие законопроекты.

"Не зря говорят: "поспешишь - людей насмешишь". Это именно то, что произошло с законотворчеством монобольшинства. Были необходимы всего три часа для того, чтобы не делать скандала, заслушать тех, кто хотел указать свои правки, спокойно принять. Власть все равно уже имела необходимую поддержку этого законопроекта в зале. И сейчас основной вопрос - будет повторена эта антиконституционная процедура относительно других законопроектов. Ведь то, что произошло - наступление на парламентаризм, наступление на возможности оппозиции оппонировать не только этому законопроекту об олигархах, но и другим также более основательным законопроектам, которые еще будут в зале, - отметила лидер "Голоса". - Ужасно, что в нарушение конституционных принципов работы парламента монобольшинство пошло ради, по сути, популистского закона. №5599 ни никоим образом не позволит бороться с олигархами. Очередным подтверждением этого был ответ министра финансов на вопрос "ожидается дополнительные доходы в государственный бюджет в следующем году от этого закона?". Министр финансов ответил: "нет, мы ничего не ожидаем".

Рудык считает, что суть борьбы с олигархами, только в том, что СНБО будет определять, кто является олигархом, а кто - нет.

"Тогда кто-то будет идти договариваться, кто будет определен олигархом, а в дальнейшем мы будем пошагово видеть, что олигархи себе существуют так, как они существовали", - говорит она.

По словам политика, еще в июне, когда этот законопроект был зарегистрирован, фракция "Голос" предложила альтернативу - четыре шага, которые действительно могут помочь бороться с олигархами.

"Они состоят из судебной реформы, изменений в работу Антимонопольного комитета, изменений в государственном корпоративном управлении. Около 90 млрд грн в год сейчас государство теряет за счет кормушек, которые существуют на государственных предприятиях и бороться с этим нужно для того, чтобы олигархи не имели возможностей пользоваться этими деньгами. И последнее - это изменения в налоговый кодекс, которые именно касаются дополнительных налогов для крупного бизнеса, связанного с олигархами, дополнительных экологических налогов, а не того, чем сейчас занимается власть - обложением дополнительными налогами малого и среднего бизнеса", - подчеркнула Кира Рудык.