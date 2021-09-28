За "антиолігархічний" законопроект голосували з порушенням процедури, не можна допустити укорінення такої практики, - Рудик

Всього кілька годин було необхідно для того, щоб розглянути всі правки до так званого "антиолігархічного" проекту. Це було важливо зробити, щоб не ламати регламент парламенту через коліно і не допускати свавілля.

Тепер це - особиста відповідальність президента і його команди. Головне - не допустити розповсюдження подібних порушень на інші законопроекти.

"Не дарма кажуть: "поспішиш - людей насмішиш". Це саме те, що відбулося із законотворчістю монобільшості. Були необхідні всього три години для того, щоб не робити скандалу, заслухати тих, хто хотів вказати свої правки, спокійно прийняти. Влада однаково вже мала необхідну підтримку цього законопроекту в залі. І зараз основне питання - чи буде повторена ця антиконституційна процедура щодо інших законопроектів. Бо ж те, що відбулося - наступ на парламентаризм, наступ на можливості опозиції опонувати не тільки цьому законопроекту про олігархів, а й іншим також більш грунтовним законопроектам, які ще будуть в залі", - наголосила лідер "Голосу". - Жахливо, що на порушення конституційних засад роботи парламенту монобільшість пішла заради, по суті, популістичного закону. 5599 не жодним чином не дозволить боротися з олігархами. Черговим підтвердженням цього була відповідь міністра фінансів на запитання "чи очікується додаткові доходи до державного бюджету наступного року від прийняття цього закону?". Міністр фінансів відповів: "ні, ми нічого не очікуємо".

Рудик вважає, що суть боротьби з олігархами, тільки в тому, що РНБО буде визначати, хто є олігархом, а хто - ні.

"Тоді хтось буде йти домовлятися, хтось буде визначений олігархом, а надалі ми будемо покроково бачити, що олігархи собі існують так, як вони існували", - каже вона.

За словами політика, ще в червні місяці, коли цей законопроект був зареєстрований, фракція "Голос" запропонували альтернативу - чотири кроки, які справді можуть допомогти боротися з олігархами.

"Вони складаються з судової реформи, змін до роботи антимонопольного комітету, змін до державного корпоративного управління. Близько 90 мільярдів гривень на рік зараз держава втрачає за рахунок годівниць, які існують на державних підприємствах і боротися з цим потрібно для того, щоб олігархи не мали можливостей користуватися цими грішми. Й останнє - це зміни до податкового кодексу, які саме стосуються додаткових податків для великого бізнесу, пов’язаного з олігархами, додаткових екологічних податків, а не того, чим зараз займається влада - обкладання додатковими податками малого та середнього бізнесу", - підкреслила Кіра Рудик.