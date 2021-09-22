Рудык: в проекте бюджета-2022 абсолютно отсутствуют дальновидность и стратегия

В представленном проекте государственного бюджета на следующий год абсолютно отсутствуют дальновидность и стратегия, там нет ничего для украинцев, зато предусмотрено выполнение прихотей власти и ее же самопиар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий по смете лидера партии "Голос" Киры Рудык.

"Прежде всего этот бюджет абсолютно недальновидный. Он принципиально не о людях, а о власти: о выполнении прихотей и о самопиаре. Все статьи будут пересматриваться еще много раз и то, что будет выноситься в зал на финальном голосовании, уверена, изменится в худшую сторону" , - объясняет народный депутат.

В проекте бюджета никак не предусмотрена поддержка малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что вероятность новых локдаунов даже в правительстве не исключают.

"Отсутствует поддержка предпринимателей. Это касается и планов на пересмотр бюджета 2021 года, и на 2022 год. Или мы уверены, что будут локдауны? Да, правительство уже четко и неоднократно о ковидных ограничениях заявлял. Но что делать людям, которые будут вынуждены на локдауны уйти, - никто не объясняет", - отмечает Кира Рудык.

Она также уточняет, что доходная часть госбюджета вызывает немало вопросов. Например, сейчас власть через колено требует принять закон об олигархах, но принесет ли он деньги в госказну.

"Власть признает: доходов для бюджета закон об олигархах не даст. Не будет дополнительных средств на медицину, образование или армию. Даже на дороги, которыми любит щеголять власть. Тогда зачем его принимать? Чтобы дать Офису президента и СНБО еще больше полномочий. По моему мнению, это единственная цель этого законопроекта", - констатирует лидер партии.

Бюджет, по мнению Киры Рудик, должен базироваться на стратегии развития, а не на сохранении рейтингов провластной политсилы.

"Что нам нужно, чтобы мы через пять лет жили лучше, чем сегодня? Это иметь цель и видение, к которому мы двигаем страну. И уже под это видение планировать бюджет", - заключает депутат.