Антикоррупционный комитет одобрил законопроект о налоге на выведенный капитал

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект о налоге на выведенный капитал №1185 соответствующим антикоррупционному законодательству. Такое решение было принято на заседании комитета 16 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

Одобрить законопроект предложила глава комитета Анастасия Красносельская.

"Предлагаю признать законопроект 1185 соответствующим требваниям антикоррупционного законодательства", - сказала она, после чего члены комитета проголосовали.

Напомним, проект закона №1185 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога на выведенный капитал и имплементации стандартов противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли за гланицу" был зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 года. Среди его авторов - Нина Южанина и другие народные депутаты из фракции "Европейская солидарность".

Профильным комитетом для законопроекта является Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщало РБК-Украина, законопроект о налоге на выведенный капитал рассматривался Верховной радой предыдущего созыва, однако народные депутаты не смогли его принять. Одной из причин была позиция Международного валютного фонда, который был против законопроекта.