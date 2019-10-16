Антикорупційний комітет схвалив законопроект про податок на виведений капітал

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики визнав законопроект про запровадження податку на виведений капітал №1185 таким, що відповідає антикорупційному законодавству. Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету 16 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.

Схвалити законопроект запропонувала голова комітету Анастасія Красносільська.

"Пропоную визнати законопроект 1185 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства", - сказала вона, після чого відбулося голосування.

Нагадаємо, проект закону №1185 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на виведений капітал та імплементації стандартів протидії розмиванню податкової бази та виведення прибутку за кордон" був зареєстрований в парламенті 29 серпня 2019 року. Серед його авторів - Ніна Южаніна та інші народні депутати з фракції "Європейська солідарність".

Профільним комітетом для законопроекту є Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроект про податок на виведений капітал розглядався Верховною радою попереднього скликання, однак народні депутати не змогли його ухвалити. Однією з причин була позиція Міжнародного валютного фонду, який був проти законопроекту.