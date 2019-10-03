МВФ не особо доволен налогом на выведенный капитал, - Гетманцев

Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)

МВФ считает, что НнВК не решает вопрос упрощения администрирования

Международный валютный фонд не очень доволен идеей введения налога на выведенный капитал (НнВК, - ред.). Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам народного депутата, одной из проблем НнВК в МВФ видят тот факт, что налог на выведенный капитал не решает вопрос упрощения администрирования.

"Вопрос злоупотреблений - это вопрос установки, которая дается налоговому инспектору. Если он приходит на место с задачей взыскать, то он тот перечень операций, которые не облагаются налогом, запишет как такие, которые облагаются - и идите потом в суд. Точно такое же и даже большее злоупотребление будет и с НнВК", - сказал Гетманцев.

Второй проблемой для представителей МВФ является негативная практика других стран.

"МВФ считает, что практика Эстонии, которую нам предлагают как пример (сторонники НнВК, - ред.), является негативной. На уровень поступлений, который был до введения налога, они вышли более чем через 10 лет. Налог влияет деструктивно на развитие экономики. Люди не приобретают себе товары потребления, их приобретает компания, уклоняясь от налогов", - рассказал Гетманцев.

Напомним, в апреле профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №8557 "О налоге на выведенный капитал". Комитет подчеркивал, что принятие законопроекта создаст стимул для привлечения инвестиций в экономику Украины.