ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Условия принятия закона о налоге на выведенный капитал обсудят с МВФ

Новости » Финансы    13.05.2019 - 14:44
Условия принятия закона о налоге на выведенный капитал обсудят с МВФ
Фото: Нина Южанина (Виталий Носач/РБК-Украина)

С МВФ планируют обсудить поиск компенсаторов ожидаемых потерь госбюджета при переходе на налог на выведенный капитал

С представителями Международного валютного фонда обсудят условия принятия закона о налоге на выведенный капитал. Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, с представителями МВФ обсудят именно вопрос поиска компенсаторов ожидаемых потерь государственного бюджета при переходе на налог на выведенный капитал.

Нардеп отметила, что налоговый блок законов не включен в повестку дня на этой неделе.

"Замена налога на прибыль юридических лиц налогом на выведенный капитал... я прошу, чтобы мы обязательно рассмотрели законопроект в первом чтении. Предоставили возможность комитету дорабатывать его ко второму чтению. Ведь, во-первых, приезжает техническая миссия, и у нас будет возможность обсудить с ними те компенсаторы, на которых они настаивают", - заявила Южанина.

Глава Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь добавил, что после консультаций с МВФ законопроект может быть рассмотрен в сессионном зале.

"Нина Петровна, я поддерживаю вашу позицию, хотя я знаю, что могут быть оговорки правительства и МВФ. Поэтому снимите эти оговорки, проведите с ними консультации. Тем более, речь идет о первом чтении... Я думаю, что мы найдем возможность рассмотреть (законопроект о выведенном капитале, - ред.), - заявил Парубий.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко настаивает, чтобы на этой пленарной неделе парламент рассмотрел проект закона о налоге на выведенный капитал.

Как писало РБК-Украина ранее, профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №8557 "О налоге на выведенный капитал". Комитет подчеркивал, что принятие законопроекта создаст стимул для привлечения инвестиций в экономику Украины.

Добавим, ранее Порошенко заявлял, что парламент должен принять закон о налоге на выведенный капитал до выборов Верховной рады осенью 2019 года.

У Порошенко призвали Раду принять закон о налоге на выведенный капитал Украинцы увеличили уплату налогов более чем на четверть
Новости Украины НалогиНина Южанина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь