Антикоррупционному суду передали помещение для работы

Фото: глава ВАКС Елена Танасевич (humanrights.org)

Фонд госимущества выделил здание по проспекту Победы, 41

Фонд государственного имущества Украины передал в пользование Высшему антикоррупционном суду (ВАКС) помещение для начала работы суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Суд получил помещение в Киеве по адресу ул. Победы, 41. В пятницу, 5 июля, антикоррупционный суд и региональное отделение Фонда госимущества подписали соответствующий договор.

"Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления Судом правосудия", - указано в сообщении.

Кроме того, принято решение о временном размещении Суда в помещениях по адресам ул. Крещатик, 42-А, и ул. Крестовый, 4-А.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд начнет свою работу 5 сентября 2019. Соответствующее решение принято на собрании судей ВАКС. Информация о начале работы Высшей антикоррупционного суда должно быть обнародовано на веб-портале "Судебная власть" и газете "Голос Украины".

Добавим, что в мае на собрании судей избран председатель Высшего антикоррупционного суда Украины. Ею стала Елена Танасевич.