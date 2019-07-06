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Антикорупційному суду передали приміщення для роботи

Новини » Суспільство    06.07.2019 - 05:01
Антикорупційному суду передали приміщення для роботи
Фото: голова ВАКС Олена Танасевич (humanrights.org)

Фонд держмайна виділив будівлю по проспекту Перемоги, 41

Фонд державного майна України передав у користування Вищому антикорупційному суду (ВАКС) приміщення для початку роботи суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ВАКС.

Суд отримав приміщення у Києві за адресою просп. Перемоги, 41. У п'ятницю, 5 липня, антикорупційний суд та регіональне відділення Фонду держмайна підписали відповідний договір.

"Це є дуже важливим рішенням, яке надає можливість для початку здійснення Судом правосуддя", - вказано у повідомленні.

Крім того, ухвалено рішення про тимчасове розміщення Суду в приміщеннях за адресами вул. Хрещатик, 42-А, та пров. Хрестовий,4-А.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд почне свою роботу 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення прийнято на зборах суддів ВАКС. Інформація про початок роботи Вищої антикорупційного суду повинно бути оприлюднене на веб-порталі "Судова влада" та газеті "Голос України".

Додамо, що у травні під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України. Нею стала Олена Танасевич.

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