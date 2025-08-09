UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Антидрони ГУР знищують безпілотники ворога: ефектні кадри повітряних боїв

Фото: антидрони ГУР знищують безпілотники ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники ефективно знищують ворожі безпілотники на фронті. Бійці ГУР показали кадри роботи антидронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

На кадрах зафіксована робота воїнів підрозділу ГУР МО України Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі.

Бійці забезпечують режим безпольотної зони для російських окупантів на фронті. Розвідники прямо в небі знищують ворожі "крила" розвідувальної та ударної дії.

"Знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів - важлива складова успіху України на полі бою", - йдеться у повідомленні.


 

Втрати РФ на фронті

З початку повномасштабної війни Росія втратила вже 1 062 290 осіб. За минулу добу українські воїни ліквідували 940 росіян.

Як повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, у липні безпілотниками було уражено 23,4 тисячі ворожих цілей. У липні Силами безпілотних систем було ліквідовано 5134 окупанти.

Нагадаємо, днями "Примари" ГУР уразили десантний катер РФ і базу ППО в Криму.

Головне управління розвідкиГУРВійна в УкраїніДрони