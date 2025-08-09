Антидрони ГУР знищують безпілотники ворога: ефектні кадри повітряних боїв

На кадрах зафіксована робота воїнів підрозділу ГУР МО України Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі.

Бійці забезпечують режим безпольотної зони для російських окупантів на фронті. Розвідники прямо в небі знищують ворожі "крила" розвідувальної та ударної дії.

"Знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів - важлива складова успіху України на полі бою", - йдеться у повідомленні.



