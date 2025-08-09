RU

Дональд Трамп Война в Украине

Антидроны ГУР уничтожают беспилотники врага: эффектные кадры воздушных боев

Фото: антидроны ГУР уничтожают беспилотники врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики эффективно уничтожают вражеские беспилотники на фронте. Бойцы ГУР показали кадры работы антидронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа воинов подразделения ГУР МО Украины Nexus, который специализируется на антидроновой борьбе.

Бойцы обеспечивают режим бесполетной зоны для российских оккупантов на фронте. Разведчики прямо в небе уничтожают вражеские "крылья" разведывательного и ударного действия.

"Обезвреживание средств российской аэроразведки и ударных дронов - важная составляющая успеха Украины на поле боя", - говорится в сообщении.

 

 

Потери РФ на фронте

С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 1 062 290 человек. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 940 россиян.

Как сообщал главком ВСУ Александр Сырский, в июле беспилотниками было поражено 23,4 тысячи вражеских целей. В июле Силами беспилотных систем было ликвидировано 5134 оккупанта.

Напомним, на днях "Примари" ГУР поразили десантный катер РФ и базу ПВО в Крыму.

Главное управление разведкиГУРВойна в УкраинеДрони