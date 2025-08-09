Антидроны ГУР уничтожают беспилотники врага: эффектные кадры воздушных боев

Потери РФ на фронте

С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 1 062 290 человек. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 940 россиян.

Как сообщал главком ВСУ Александр Сырский, в июле беспилотниками было поражено 23,4 тысячи вражеских целей. В июле Силами беспилотных систем было ликвидировано 5134 оккупанта.

Напомним, на днях "Примари" ГУР поразили десантный катер РФ и базу ПВО в Крыму.