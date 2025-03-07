Анонс зустрічі делегацій України та США і втрати РФ від початку року: новини за 6 березня

Україна і США проведуть зустріч у Саудівській Аравії

Україна і США домовляються про зустріч чиновників у Саудівській Аравії. Джерела РБК-Україна повідомили про те, що зустріч відбудеться 11 березня.

При цьому українську делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Сирський назвав втрати Росії у війні з початку року

Російські окупанти зазнають значних втрат у війні проти України. Тільки від початку 2025 року втрати російської армії в живій силі становили близько 91 тисячі осіб, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він подякував українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі та непохитну віру в перемогу України.

Україна отримувала 80% розвідданих від союзників, переважно від США, - Politico

Українська армія отримувала від своїх союзників до 80% розвідувальних даних. Більша частина надходила від Сполучених Штатів Америки, пише Politico.

За даними видання, станом на середу українські збройні сили все ще отримували деякі розвідувальні дані від партнерів, але не уточнюється від яких саме країн.

Бельгія на рік відклала початок постачання F-16 в Україну

Бельгія відклала постачання винищувачів F-16 в Україну до 2026 року. Однак запчастини можуть надаватися вже цього року, розповів прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

"Я не виключаю, що F-16 відправляться в Україну вже цього року, на запчастини", - додав він.

У Китаї заявили, що умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росія і США

Європа і Україна мають брати участь у мирному процесі нарівні з Росією і США. Умови для миру не можуть визначати тільки Москва і Вашингтон, зазначив спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає.

Трамп домагається від України згоди на швидке припинення вогню, - Bloomberg

США поставили Україні умову для підписання угоди про корисні копалини. Від Києва вимагають згоди на швидке припинення вогню, пише Bloomberg.

За інформацією видання, європейські чиновники отримали інформацію про те, що Трамп хоче "пов'язати" підписання угоди про корисні копалини з вимогами до України погодитися на швидке припинення вогню.