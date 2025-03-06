Україна отримувала 80% розвідданих від союзників, в основному від США, - Politico

За даними джерела Politico, станом на середу українські збройні сили все ще отримували деякі розвідувальні дані від партнерів, але не уточнюється від яких саме країн. Джерело видання заявило, що 80% розвідувальної інформації Україна отримує від країн-союзників, в основному від Сполучених Штатів.

"Це неминуче стане величезною невдачею для українців, я не думаю, що це можна заперечувати. Британці спробують заповнити цю прогалину. У нас є пости прослуховування на RAF Akrotiri, який є суверенним, у нас є польоти Rivet Joint у цьому районі. Але, очевидно, у нас немає всіх тих можливостей, які є в американців, і є речі, які просто неможливо замінити", - сказав генеральний директор Istok Associates Limited Ніл Барнетт.

Водночас інші джерела видання повідомляють, що Україна стала менше залежати від американських систем озброєння, ніж на початку війни. Адже до 40% зброї, використовуваної на фронтах, вироблено в Україні.

Призупинення обміну розвідданими США з Україною

Нещодавно стало відомо, що США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, що підтвердив директор ЦРУ. Раніше повідомлялося, що Штати зупинили передачу даних для ударів по території Росії, але продовжували надавати інформацію про позиції окупантів.

Водночас джерела в українських військових колах заперечують зміни в обміні розвідданими. Адміністрація Трампа таким чином намагається примусити Київ до переговорів із Москвою для якнайшвидшого завершення війни, висуваючи жорсткі вимоги виключно Україні.