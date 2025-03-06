Зустріч України та США в Саудівській Аравії: стало відомо, хто очолить українську делегацію

Сполучені Штати Америки та Україна планують провести зустріч вже наступного тижня в Саудівській Аравії. Наразі розглядається дата 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії очікуються у вівторок 11 березня.

Відновлення роботи між Україною та США

Раніше сьогодні, 6 березня, український президент Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу.

Пізніше глава України підтвердив зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії. А спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф своєю чергою зауважив, що під час переговорів можливе обговорення рамок мирної угоди між Україною і РФ.

Відомо, що до делегації від Штатів увійдуть спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, що 28 лютого президент Зеленський відвідав Вашингтон, де під час переговорів з американським президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі виникла суперечка щодо війни та нібито "невдячності" України.

Після перепалки Зеленський достроково залишив зустріч, а Трамп звинуватив його у відсутності готовності до миру.

Через це не була підписана угода про співпрацю у сфері корисних копалин. Згодом у Білому домі заявили, що Зеленський нібито "розпалює конфлікт", а західні ЗМІ повідомляли, що Трамп вимагав від нього "виправити ситуацію".

Ба більше, 5 березня стало відомо, що США зупинили обмін розвідданими з Україною щодо ударів по території Росії. Директор ЦРУ підтвердив, що Вашингтон призупинив не лише обмін даними, а й постачання озброєння.

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