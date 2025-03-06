Сирський назвав втрати Росії у війні з початку року
Російські окупанти зазнають значних втрат у війні проти України. Лише від початку 2025 року втрати російської армії у живій силі склали близько 91 тисячі осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Щодня окупанти зазнають нищівних втрат. Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб", - зазначив Сирський.
Головнокомандувач подякував українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі та непохитну віру в перемогу України.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 881 тисячу одиниць живої сили.
Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1140 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 80 дронів та іншу техніку ворога.
Також нещодавно повідомлялося, що у Росії встановили імена 95 026 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Причому три з 10 ліквідованих - ув'язнені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.