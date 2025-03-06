Сирський назвав втрати Росії у війні з початку року

Російські окупанти зазнають значних втрат у війні проти України. Лише від початку 2025 року втрати російської армії у живій силі склали близько 91 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Щодня окупанти зазнають нищівних втрат. Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб", - зазначив Сирський. Головнокомандувач подякував українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі та непохитну віру в перемогу України.