Бельгія на рік відклала початок поставки F-16 в Україну

Бельгія відклала постачання винищувачів F16 в Україну до 2026 року. Однак запчастини можуть надаватись вже цього року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер журналістам у Брюсселі.

"Я не виключаю, що F-16 відправляться в Україну вже цього року, на запчастини", - заявив бельгійський прем'єр.

Водночас, за його словами, готові до бою F-16 можуть бути поставлені в Україну наступного року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року. Це пов'язано з відсутністю достатньо підготовлених льотчиків.

Заявлялось, що це пов'язано із затримкою з поставок перших літаків F-35 до Бельгії.

Передача винищувачів F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

Влітку минулого року стало відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.