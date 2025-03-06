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Бельгія на рік відклала початок поставки F-16 в Україну

Четвер 06 березня 2025 15:32
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Бельгія на рік відклала початок поставки F-16 в Україну Фото: прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бельгія відклала постачання винищувачів F16 в Україну до 2026 року. Однак запчастини можуть надаватись вже цього року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер журналістам у Брюсселі.

"Я не виключаю, що F-16 відправляться в Україну вже цього року, на запчастини", - заявив бельгійський прем'єр.

Водночас, за його словами, готові до бою F-16 можуть бути поставлені в Україну наступного року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року. Це пов'язано з відсутністю достатньо підготовлених льотчиків.

Заявлялось, що це пов'язано із затримкою з поставок перших літаків F-35 до Бельгії.

Передача винищувачів F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

Влітку минулого року стало відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.

У липні цього року стало відомо, що Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів, але вони є довготривалими. Тоді ж стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Наразі українські пілоти продовжують навчання на F-16. Тренування проходяться у декількох країнах, зокрема в США.

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