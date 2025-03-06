У Китаї заявили, що умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росія і США
Європа й Україна мають брати участь у мирному процесі нарівні з Росією і США. Умови для миру не можуть визначати тільки Москва і Вашингтон.
Про це заявив спеціальний представник Китаю з європейських справ Лу Шає, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SMCP.
За словами китайського дипломата, він "приголомшений" тим, як президент США Дональд Трамп обходиться зі своїми союзниками в Європі.
"Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа проводить нахабну і владну політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейського погляду, це жахає", - додав Лу Шає.
На його думку, європейські країни "повинні замислитися" і порівняти політику Трампа з політикою Китаю. Оскільки "дипломатичний підхід Китаю робить наголос на мир, дружбу, добру волю і безпрограшну співпрацю".
Він привітав дискусії між США і Росією, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України, але наголосив, що будь-який мирний процес повинен передбачати визнання і участь усіх зацікавлених сторін, включно з європейськими державами.
"Різні пропоновані рішення мають бути предметом рівного обговорення, а не диктуватися обраними", - звернув увагу дипломат.
Скандальний дипломат
Нагадаємо, раніше Лу Шає відзначився скандальною заявою про суверенітет України. На його думку, колишні радянські республіки "не мають статусу в міжнародному праві".
Пізніше посольство Китаю у Франції написало про те, що це лише особиста думка Лу Шає і Пекін не підтримує його слова.
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